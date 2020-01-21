لافروف يحذر من مخاطر لعبة الناتو في المجالين الفضائي والسيبراني

حذر وزير الخارجية الروسي في حكومة تصريف الأعمال، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، من مخاطر لعبة حلف الناتو توسيع أنشطته التشغيلية في مجالين جديدين، الفضاء والإنترنت.

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال جلسة عامة للمجلس الروسي للشؤون الدولية: "الناتو يبدأ لعبة خطيرة للغاية لتوسيع نشاطه التشغيلي على مجالين جديدين – الفضائي والفضاء السيبراني".

وأضاف "لقد قلنا مراراً إن هذا التوجه يُبرر بمحاولة إدخال مفهوم النظام العالمي القائم على قواعد، محاولاً بذلك استبدال الهيكل القانوني الدولي الذي شكل بعد الحرب العالمية الثانية الذي تقوم عليه الأمم المتحدة".

وأطلق الناتو في إستونيا، في نهاية العام الفائت، تدريبات حلف شمال الأطلسي "التحالف السيبراني" لاختبار قدرات قوات الناتو في مجال مواجهة التهديدات السيبرانية.