بوتين يعقد اجتماعا مع مجلس الوزراء الجديد

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى البيت الأبيض مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستن ليلتقي مع أعضاء الحكومة الجديدة.

وقال بوتين أثناء اجتماعه مع أعضاء الحكومة الجديدة "نحن بحاجة إلى تطوير أساسا، عدا عن ذلك، لن يكون هناك أدوات فعالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية.

وأضاف "الحكومة الجديدة متوازنة جدا، ولكن مع تحديث كبير جدا".

وضع في اجتماع مع كابينة جديدة: زيادة رفاهية المواطنين وتعزيز الدولة هي أهداف قابلة للتحقيق".

يتبع...