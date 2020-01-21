سيلوانوف يحافظ على وزارة المال في الحكومة الروسية

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن أنطون سيلوانوف، بقي في الحكومة الروسية الجديدة كوزير للمال، بعد أن فقد منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.

وجاء في البيان: "عين رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين ... سيلوانوف أنطون غيرمانوفيتش وزيرا للمال في روسيا الاتحادية بموجب المرسوم الرئاسي".

ويشار إلى أن أنطون سيلوانوف يشغل منصب وزير المال منذ عام 2011.

وكان بوتين قد رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد، وأحال ترشيحه إلى مجلس الدوما".

إلى ذلك، وعقب رسالة الرئيس الروسي، إلى الجمعية الفدرالية، يوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، استقالة حكومته في ظل اقتراح بوتين، إجراء تعديلات في الدستور وخاصة حول تحديد نظام اختيار رئيس الحكومة، بما في ذلك وزيادة مسؤولية مجلس الدوما في هذا الاختيار.