في أقل من أسبوع... علماء روس يطورون طريقة لتشخيص فيروس سبب ذعرا عالميا

طور العلماء الروس في أقل من سبعة أيام مواد لتشخيص فيروس كورونا يمكنها اكتشافه في مرحلة مبكرة، وفقًا لموقع الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور".

موسكو - سبوتنيك . وجاء في التقرير: "نظرًا للوضع الوبائي المعقد الناجم عن انتشار المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد في الصين ، قام علماء من مركز الأبحاث الحكومي " فيكتور" التابع للهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روسبوتريبنادزور"، بعد أقل من سبعة أيام من نشر معلومات عن التسلسل الجيني للفيروس بتطوير مواد للتشخيص المختبري لمسبّب المرض الجديد".

ويثير انتشار فيروس جديد من سلالة كورونا ذعرا صحيا عالميا، كونه من الفيروسات ذات الأعراض الالتهابية الحادة في الجهاز التنفسي.

وتعد الصين هي منشأ الفيروس الجديد، في ووهان بمقاطعة هوبى الصينية. لينتقل بعدها إلى عدة مدن أخرى، منها العاصمة بكين وشنغهاي، وجرى الإعلان عن رصد حالات خارج حدود الصين، في كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان.

السلطات الصحية في العديد من الدول تتخذ إجراءات مكثفة لمواجهة فيروس كورونا pic.twitter.com/khj8uWdIxz — عربي TRT (@TRTArabi) January 21, 2020

وأعلن عمدة مدينة ووهان الصينية، تشو شياو وانغ، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد بلغ 6 أشخاص، فيما ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى 227 شخصا يتلقون العلاج.

Do you have questions about #coronavirus? Watch this brief video! pic.twitter.com/wBekasJUB4 — World Health Organization Philippines (@WHOPhilippines) January 21, 2020

وأعلنت هيئة "روس بوتريب نادزور"، اليوم الثلاثاء، عدم استبعاد خطر وصول فيروس كورونا من الصين إلى روسيا، ومع ذلك، فإن احتمال انتشار الفيروس على نطاق واسع في روسيا الاتحادية قليل.

Apartment blocks in Shanghai being sprayed with disinfectant “powder” after a local resident was reportedly infected with the coronavirus. This video was posted by a friend and has not been officially verified pic.twitter.com/99vG22XX8O — Michael Smith (@MikeSmithAFR) January 21, 2020

يذكر أن فيروسات كورونا هي عائلة مكونة من أكثر من 30 فيروسا، مقسمة إلى قسمين فرعيين. اكتشفت لأول مرة عام 1965. وهذه الفيروسات تؤثر على الناس والحيوانات الأليفة والطيور والخنازير والماشية، كما ويمكن لهذا الفيروس أن يحدث ضررا في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي.