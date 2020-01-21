إعلان تشكيلة الحكومة الروسية الجديدة

احتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم في الحكومة الروسية الجديدة، فيما تم تعيين آخرين، وذلك بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 21 يناير/ كانون الثاني.

وقال الكرملين في بيان: "وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما، حدد فيه قوام الحكومة برئاسة ميخائيل ميشوستين".

وينص المرسوم على تعيين سيرغي لافروف وزيرا للخارجية

سيرغي شويغو وزيرا للدفاع

ألكسندر نوفاك وزيرا للطاقة

أنطون سيلوانوف وزيرا للمال

دينيس مانتوروف - وزيرا للصناعة والتجارة

دميتري باتروشيف- وزيرا للزراعة

فلاديمير كولوكولتسيف - وزيرا للداخلية

مكسيم ريشنيكوف - وزيرا للتنمية الاقتصادية

فاليري فولكوف وزيرا للعلوم والتعليم العالي

أولغا ليوبيموفا - وزيرة للثقافة

يفغيني ديتريخ - وزيرا للنقل

مقصود شدايف - وزيرا للتنمية الرقمية والاتصالات والإعلام

دميتري كوبيلكين - وزيرا للموارد الطبيعية والبيئة

ميخائيل موراشكو - وزيرا للصحة

يفغيني زينيتشيف – وزيرا لشؤون الدفاع المدني والطوارئ

سيرغي كرافتسوف - وزيرا للتعليم

ألكسندر كوزلوف - وزيرا لتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي

كما شمل المرسوم تعيين 9 نواب لرئيس الحكومة.

وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد قدم استقالة الحكومة بكامل قوامها، وذلك على خلفية المقترحات التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية والتي شملت إدخال تعديلات هامة على الدستور الروسي.