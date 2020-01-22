"روسكوسموس" تخطط لإرسال محركات صواريخ إلى الولايات المتحدة

تخطط جمعية الأبحاث والإنتاج "إنيرغوماش" (جزء من "روسكوسموس") في هذا العام لإرسال 6 محركات "إر دي-180" لاستخدامها في الصواريخ الفضائية الحاملة "أطلس-5"، حسب المواد التي نشرت على موقع المشتريات الحكومي الروسي.

تشير المواد إلى أن الشركة تعتزم تأمين النقل لمدة سنة لستة محركات الصواريخ "إر دي-180" على طول الطريق من "إنيرغوماش" (مدينة خيمكي) إلى مطار شيريميتيفو في العاصمة موسكو.

في ديسمبر/كانون الأول، أعلنت الجمعية أنها في عام 2019 قامت بتسليم ستة محركات إلى الولايات المتحدة.

يستخدم محرك "إر دي-180" في المرحلة الأولى من صاروخ أطلس. تم تسليم أول محرك إلى الولايات المتحدة في عام 1999. بالمجموع، وفقًا للجمعية، تم إرسال 119 محركًا إلى الولايات المتحدة.