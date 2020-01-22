ماتفيينكو تدعو لتوسيع قائمة المناصب التي يمنع أصحاب الجنسيات المزدوجة من شغلها

اقترحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الأربعاء توسيع قائمة الوظائف التي يحظر على حاملي الجنسية المزدوجة توليها.

قالت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، في الجلسة الافتتاحية للمجلس بأنه يتعين التفكير في توسيع قائمة الوظائف التي لايمكن أن يرأسها أشخاص يمتلكون جنسية أخرى أو إقامة دائمة في بلد آخر.

وتحدثت ماتفيينكو، عن هذه الخطة بعد أحد التعديلات التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالته أمام الجمعية الفيدرالية، والتي اقترح فيها بأن الأشخاص الذين يتمتعون بمناصب حكومية هامة يجب ألّا يمتلكوا جنسية أخرى أو إقامة دائمة في بلد آخر.

وأكدت ماتفيينكو بأن عدم الاهتمام بهذه المسألة قد يكلف الدولة غاليا، وبخاصة مع مراعاة الوضع الدولي الصعب.

هذا وطلبت ماتفيينكو من لجنة الشؤون الخارجية دراسة هذا المشروع، من أجل منع التدخل في الشؤون الداخلية.