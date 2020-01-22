الخارجية الروسية تؤكد لقاء لافروف مع بيدرسون يوم 24 الجاري

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون يوم 24 كانون الثاني/يناير.

وقال مصدر في الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم، سيعقد لافروف لقاء مع بيدرسون".

هذا وأعلنت المتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، جينيفر فينتون، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن اعتزام المبعوث الأممي، غير بيدرسون، زيارة موسكو نهاية الأسبوع الجاري، وإجراء مباحثات مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو.