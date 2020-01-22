بوتين: روسيا كدولة متعددة الأديان تحتاج إلى سلطة رئاسية قوية

وقال الرئيس الروسي خلال لقاء مع ممثلين عن المجتمع "أعتقد أنه بالنسبة لروسيا، بأرضها الشاسعة، والمتعددة الأديان، بالإضافة إلى العدد كبير من القوميات والشعوب التي تعيش فيها والتي لا يمكن إحصائها، أحدهم يقول 160، وآخر 190، تفهمون، لهذا فهي تحتاج إلى سلطة رئاسية قوية".

وردا على سؤال حول إمكانية انتقال الاتحاد الروسي إلى جمهورية برلمانية قال بوتين "الجمهوريات البرلمانية في العالم، هذا النوع من التنظيم الحكومي واسع الانتشار، وفي العديد من البلدان، لا سيما الدول الأوروبية، ويتم تطبيقه بشكل فعال، على الرغم من وجود جمهوريات رئاسية أيضا".

وكمثال من بين دول أوروبا، ذكر الرئيس الروسي جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهي جمهورية برلمانية، وفرنسا جمهورية رئاسية، بالنسبة للعالم ككل، هناك أمثلة مختلفة حيث يتم استخدام الشكل البرلماني في الهند، والرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بوتين "هل يمكن تطبيق هذا (جمهورية برلمانية) لدينا؟ ممكن من الناحية النظرية. هل هو عملي أم لا؟ لكل فرد رأيه الخاص في هذا الشأن. وأنا لا أعتقد ذلك".