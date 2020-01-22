بوتين يدعو لتنفيذ مقترحاته دون مماطلة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن تنفيذ بنود رسالته أمام الجمعية البرلمانية الفيدرالية، يجب أن يتم دون إضاعة الوقت وألا يكون كـ"المطاط".

قال الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه مع ممثلين من منطقة ليبتسك، بأن تنفيذ وتطبيق بنود رسالته إلى الجمعية البرلمانية الفيدرالية لا يجب أن يتمدد إلى ما لا نهاية.

قائلا " لقد انطلقت من حقيقة أن تنفيذ هذه البنود يحتاج إلى وقت، وأنا أوافقكم الرأي، ولكن لا يجب أن يتم تمديدها إلى ما لا نهاية، ولا يجب أن تكون كالمطاط".

مضيفا بأن عملية تمويل وتنفيذ هذه البنود موضحة في الرسالة.

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأنه تم الإعلان عن هذه الرسالة في بداية العام ولأول مرة لأن البلاد تواجه عددا من المهام واسعة النطاق في مختلف المجالات.

وأضاف "علينا أن نقوم بحل العديد من المهام والمسائل بسرعة ودون تأخير وهي تتعلق بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي".