روسيا تشدد الرقابة في جميع نقاط عبور الحدود لمنع انتشار فيروس كورونا

أعلنت رئيسة قسم مراقبة الأوبئة في هيئة حماية حقوق المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، يلينا يجلوفا، اليوم الأربعاء، أن الهيئة قامت بتشديد الرقابة الصحية والحجر الصحي في جميع نقاط العبور الحدودية، باستخدام القياس عن بعد لدرجة حرارة الجسم والاستبيانات الصحية فيما يتعلق بخطر انتشار "الفيروس التاجي".

موسكو – سبوتنيك. وقالت يجلوفا للصحفيين: "تم تشديد الرقابة الصحية والحجر الصحي في جميع نقاط عبور الحدود الروسية، وليس فقط على الحدود الروسية- الصينية ، بالقياس عن بعد لدرجة حرارة الجسم والاستبيانات، وقد قمنا بتطوير نموذج خاص لعابري الحدود".

يذكر أنه في أواخر كانون الأول/ ديسمبر، أبلغت السلطات الصينية عن تفشي الالتهاب الرئوي، غير المعروفة نشأته، وذلك في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، وتتعلق الحالات الأولى بسوق المأكولات البحرية.

وأثبت الخبراء أن العامل المسبب للمرض كان نوعًا جديدًا من فيروس كورونا – "إن سي أو في- 2019". ووفقا لأحدث البيانات، فقد بلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن هذا الفيروس 9، وتم تأكيد 440 حالة إصابة.

وانتشر الفيروس خارج الصين، وتم الإبلاغ عن إصابات في كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند، كما واكتشفت حالات يشتبه في إصابتها بالعدوى، في سنغافورة وهونغ كونغ وأستراليا. وأكدت السلطات الصينية رسمياً، أن الفيروس ينتقل من شخص لآخر.

يذكر أن فيروسات كورونا (التاجي) هي عائلة مكونة من أكثر من 30 فيروسا، مقسمة إلى قسمين فرعيين. اكتشفت لأول مرة عام 1965. وهذه الفيروسات تؤثر على الناس والحيوانات الأليفة والطيور والخنازير والماشية، كما ويمكن لهذا الفيروس أن يحدث ضررا في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي.