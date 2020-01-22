رئيسة تحرير"روسيا سيغودنيا" ردا على شائعات إصابتها بأزمة قلبية: أنا لا أملك قلبا

وكتبت سيمونيان في قناتها: "فيما يتعلق بتقارير وسائل الإعلام بأنني أصبت بنوبة قلبية، أعلن أنني لم أصب ولا أستطيع أن أصاب بنوبة قلبية لسبب بسيط هو أنني لا أملك قلبا".
В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников сми о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) January 22, 2020
وجاء ذلك التصريح بعد موجة من الإشاعات التي انتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول إصابة مارغاريتا سيمونيان بأزمة قلبية، نقلت على أساسها إلى أحد المستشفيات بشكل إسعافي".
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