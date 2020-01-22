مساعد الرئيس الروسي: حفتر أكد استعداده لزيارة روسيا

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر أكد في رسالة كتبها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل مؤتمر برلين، استعداده لزيارة روسيا.

وقال أوشاكوف للصحفيين: "ليس هناك معلومات عن وصوله (حفتر). نعلم جميعا أنه قبل المؤتمر حول ليبيا (في برلين)، كتب حفتر رسالة إلى رئيسنا (بوتين)، أشار فيها إلى دورنا في عملية التسوية وأعرب عن استعداده للمجيء إلى موسكو، لكن حتى الآن لا توجد معلومات مؤكدة بشأن هذا".

وانعقد مؤتمر برلين، الأحد الماضي، برعاية الأمم المتحدة بعد أن أعلن كل من الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.

ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الأممي أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، كما دعا البيان، مجلس الأمن الدولي إلى "فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات".