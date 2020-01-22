مواطن روسي قادم من الصين يخضع للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابته بفيروس "كورونا"

سان بطرسبرغ- سبوتنيك. وقال مكتب نائب حاكم المدينة آنا ميثانينا في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تم نقل مسافر وصل في رحلة من شنغهاي الصينية إلى مستشفى بوتكين بعد الاشتباه في إصابته بفيروس"كورونا"، ويمكن استخلاص مزيد من الاستنتاجات بعد الحصول على نتائج التحليلات".

في غضون ذلك، أعلنت لجنة الصحة بمقاطعة هوبي الصينية، حيث تم تسجيل تفشي المرض، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات في جمهورية الصين الشعبية بسبب الالتهاب الرئوي الناجم عن نوع جديد من فيروس كورونا قد ارتفع إلى 17.

وحتى الآن، انتشر الفيروس في 25 مقاطعة ومدينة مركزية التبعية، وبلغ عدد المصابين في جميع أنحاء البلاد 473 شخصا، بينما ارتفع عدد المصابين في مقاطعة هوبي فقط إلى 444 شخصا.

وكان قد أعلن نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية بالصين، لي بن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في الصين، بلغ 9 أشخاص.

ويذكر أنه في أواخر كانون الأول/ديسمبر، أبلغت السلطات الصينية عن تفشي الالتهاب الرئوي، غير المعروفة نشأته، وذلك في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، وتتعلق الحالات الأولى بسوق المأكولات البحرية.