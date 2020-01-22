مسؤول: الصيني الموجود في مستشفى بسان بطرسبورغ غير مصاب بفيروس كورونا

أكد متحدث باسم لجنة الصحة في مدينة سان بطرسبورغ، عدم إصابة مواطن صيني وصل إلى المدينة قادما من بكين منذ أسبوع، بفيروس "كورونا" الغامض.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "لم يتم تشخيص إصابة المواطن الصيني بالفيروس"، ومن المقرر أن تعرف غدا الخميس نتائج فحص مواطن روسي نقل إلى المستشفى اليوم بعد وصوله إلى المدينة قادما بكين.

وتعد الصين هي منشأ الفيروس الجديد، في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، لينتقل بعدها إلى عدة مدن أخرى، منها العاصمة بكين وشنغهاي، وجرى الإعلان عن رصد حالات خارج حدود الصين، في كوريا الجنوبية، تايلاند، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم اكتشاف حالات يشتبه في إصابتها بالعدوى في سنغافورة وهونغ كونغ وأستراليا.

وأثبت الخبراء أن العامل المسبب للمرض كان نوع جديدا من فيروس كورونا، ووفقا لأحدث البيانات، فقد بلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن هذا الفيروس 9، وقد تم تأكيد 440 حالة إصابة.

يذكر أن فيروسات كورونا (التاجي) هي عائلة مكونة من أكثر من 30 فيروسا، مقسمة إلى قسمين فرعيين، اكتشفت لأول مرة عام 1965.

هذه الفيروسات تؤثر على الناس والحيوانات الأليفة والطيور والخنازير والماشية، كما ويمكن لهذا الفيروس أن يحدث ضررا في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز العصبي.