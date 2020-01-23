وزير الخارجية الإسرائيلي يشكر بوتين بسبب إنقاذ والدته... فيديو

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي "كانت والدتي واحدة من أولئك الذين كانوا في معسكر الاعتقال وأطلق سراحهم الجيش الأحمر".
Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение концлагеря Аушвиц: "Моя мать была одной из тех, кто был в концлагере, и была освобождена Красной армией" pic.twitter.com/XIgPd98SsI— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 23, 2020
وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن "إسرائيل تقدر دور الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية"، مضيفا: "نتذكر ولن ننسى أبدا حقيقة أن الجيش الأحمر حرر معسكر أوشفيتز، كما نقدر عاليا مساهمة البلدان الأخرى في التحالف المناهض لهتلر، في الانتصار الكبير".
جاء ذلك خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المنطقة، التي تصادف الذكرى الخامسة والسبعين للمحرقة النازية "الهولوكوست" وتحرير معسكر "أوشفيتز" للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية، والتي قابل فيها العديد من الشخصيات الإسرائيلية والفلسطينية.
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