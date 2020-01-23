وزير الخارجية الإسرائيلي يشكر بوتين بسبب إنقاذ والدته... فيديو

شكر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نيابة عن الجيش الأحمر السوفييتي، الذي قام بتحرير معسكر اعتقال "أوشفيتز"، عام 1945 لأن والدته كانت أحد المعتقلين فيه وقتها.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي "كانت والدتي واحدة من أولئك الذين كانوا في معسكر الاعتقال وأطلق سراحهم الجيش الأحمر".

Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение концлагеря Аушвиц: "Моя мать была одной из тех, кто был в концлагере, и была освобождена Красной армией" pic.twitter.com/XIgPd98SsI — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 23, 2020

​وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن "إسرائيل تقدر دور الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية"، مضيفا: "نتذكر ولن ننسى أبدا حقيقة أن الجيش الأحمر حرر معسكر أوشفيتز، كما نقدر عاليا مساهمة البلدان الأخرى في التحالف المناهض لهتلر، في الانتصار الكبير".

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المنطقة، التي تصادف الذكرى الخامسة والسبعين للمحرقة النازية "الهولوكوست" وتحرير معسكر "أوشفيتز" للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية، والتي قابل فيها العديد من الشخصيات الإسرائيلية والفلسطينية.