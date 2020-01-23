عيون جديدة لقاذفة "سو- 34": كشف أهداف غير مرئية

وتتضمن العملية التطويرية تزويد القاذفة بذخائر حديثة وتجهيزها بوسائل متطورة للحرب الإلكترونية وبتقنيات مميزة للاستطلاع والاستخبار.

عيون وآذان جديدة

ووفق قرار وزارة الدفاع الروسية ومصنع الطائرات في مدينة نوفوسيبيرسك تبدأ القوات الجوية الروسية بتسلم قاذفات "سو-34" المطوّرة التي أطلق عليها اسم "سو-34 إن في أو" خلال عام 2020.

وستصل قاذفات "سو-34 إن في أو" إلى القوات مزودة بإلكترونيات الطيران والأسلحة ووسائط التشويش الإلكتروني الجديدة. كما تحصل طائرة "سو-34 إن في أو" على تقنيات جديدة مميزة للاستطلاع والاستخبار تستطيع أن تكتشف أهدافًا خفية في البر والجو.

وتمت صناعة 3 تقنيات للاستطلاع والاستخبار من أجل طائرة "سو-34 إن في أو" منها تقنية الاستطلاع الإلكتروني التي تمكِّن الطائرة من اكتشاف الأهداف الأرضية على بعد كبير في أي وقت من النهار والليل حتى عبر السحب.

وقال الخبير العسكري دميتري بولتينكوف عن تقنية أخرى هي تقنية الاستطلاع اللاسلكي، إنها نسخة مصغّرة من تقنية "فراكتسيا" التي زودت بها طائرات الاستطلاع الجديدة "تو-214إر". وتستطيع طائرة "تو-214إر" أن تكشف أشعة الرادار وعمل أجهزة الاتصال اللاسلكي والهواتف المحمولة على بعد مئات الكيلومترات بمساعدة ما تحمله من تقنيات الاستطلاع والاستخبار.

وتمت تهيئة تقنية الإعاقة التشويشية المعروفة باسم "خيبيني" للعمل على متن طائرة "سو-34 إن في أو"، وهي التقنية التي تساهم في حماية الطائرة والطائرات الأخرى المجاورة من وسائط الدفاع الجوي.

مواصفات رائعة

تتحلى طائرة "سو-34"، برأي الطيار الروسي إيغور مالكوف، بمواصفات رائعة، ولا يوجد مثيل لها في العالم، وهي قابلة للتطوير، وتتقدم على الطائرات القاذفة الخفية العصرية في القدرة على حمل الأسلحة، إذ تستطيع أن تحمل 8 أطنان من الأسلحة.

سوريا

جرى استخدام طائرات "سو-34" في سوريا خلال الحرب على الإرهاب. فعندما بدأت روسيا تساعد سوريا في محاربة الإرهاب عام 2015 وصلت 4 طائرات من طراز "سو-34" إلى هذا البلد. ثم أرسلت روسيا مزيدا من الطائرات إلى سوريا.

ومن الجدير ذكره أن النموذج الأولي من طائرة "سو-34" قام بالطلعة الجوية الأولى في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 1990. وأقبلت روسيا على تصنيع هذه الطائرات في القرن الـ21. وقد تسلمت القوات الجوية الروسية أكثر من 120 طائرة من طراز "سو-34" في الفترة 2008 - 2019.