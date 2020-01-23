موسكو: سياسة واشنطن العقابية ضد فنزويلا تتجاوز كل الحدود المعقولة للاإنتاجية واللاإنسانية

موسكو- سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاورفا في مؤتمر صحفي "إن سياسة العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا وشعبها ، والتي تخطت جميع الحدود المتوقعة للاإنتاجية واللاإنسانية ، وقد تم بالفعل تصحيحها منذ زمن بعيد، والقانون الدولي الذي يزيد من تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية تحفز تدفقات الهجرة إلى البلدان المجاورة".

هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق أنها وسعت قائمة العقوبات ضد فنزويلا على حساب سبعة مواطنين في البلاد، بمن فيهم برلمانيين. كما فرضت العقوبات على لويس بارا، الذي تم انتخابه لمنصب رئيس البرلمان الفنزويلي بدلاً من زعيم المعارضة خوان غوييدو، الذي أعلن نفسه بشكل غير قانوني رئيسًا مؤقتًا للدولة.

في فنزويلا ، في 21 يناير/كانون الثاني 2019 ، بدأت الاحتجاجات الجماهيرية ضد الرئيس نيكولاس مادورو بعد فترة قصيرة من أداء اليمين. أعلن رئيس الجمعية الوطنية، الخاضع لسيطرة المعارضة ، خوان غايدو بشكل غير قانوني نفسه رئيسًا مؤقتًا للدولة. أعلن عدد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة اعترافها، فيما اعتبرت روسيا والصين وتركيا والعديد من الدول الأخرى مادورو رئيسا شرعيا لفنزويلا.

يتبع...