الخارجية الروسية: لافروف وبيدرسون يبحثان التسوية السورية غدا

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيبحث غدا مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، قضايا التسوية السورية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية، اليوم الخميس: "في الرابع والعشرين يستقبل وزير الخارجية [سيرغي لافروف] مبعوث الأمين العام للأم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون. من المتوقع خلال المشاورات المقبلة بحث مجموعة من قضايا التسوية السورية، بما في ذلك الوضع على الأرض، وتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين، وتيسير عودة اللاجئين والنازحين".

يذكر بأن جينيفر فنتون المتحدثة باسم بيدرسون، كانت قد صرحت لـ"سبوتنيك" في وقت سابق بأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة يعتزم إجراء محادثات في موسكو يوم الجمعة مع لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو.

وأضافت بأن بيدرسون سيقوم بزيارة دمشق الأسبوع المقبل، ليعقد بعدها اجتماعا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.