زاخاروفا: موسكو تقوم بتطوير العلاقات مع كاراكاس من دون ضغوط على سلطات فنزويلا

صرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو تقوم بتطوير العلاقات مع كاراكاس من دون أن تحاول فرض الضغط على سلطات فنزويلا.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير 2019، رئيساً مؤقتا للبلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، "أود أن أكرر مرة أخرى أن التعاون بين روسيا وفنزويلا في جميع المجالات يتطور بروح الشراكة العملية ذات المنفعة المتبادلة، بدون فرض أي شروط، لا سيما السياسية منها".

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا. وتحدث الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن محاولة انقلاب في بلاده، واصفاً غوايدو بأنه دمية للولايات المتحدة.

وأكدت دول عدة، منها روسيا وإيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما بفرض الحظر على التعامل مع الأصول الخاصة بسلطات فنزويلا في الولاية القضائية الأمريكية، بما في ذلك الأصول الخاصة بالبنك المركزي الفنزويلي وشركة "بي دي في إس أي" النفطية الحكومية.