اليونان تنقل المواطن الروسي ألكسندر فينيك إلى مستشفى في باريس

نقلت السلطات اليونانية المواطن الروسي ألكسندر فينيك المتهم بتبييض الأموال والتلاعب بالعملة الافتراضية، إلى مستشفى في باريس.

موسكو - سبوتنيك. وقال محامي المتهم زوي كونستانتبول: "ألكسندر الآن في مستشفى أوتيل ديو في باريس، كما أبلغني زميل فرنسي في وقت كانت فيه السلطات اليونانية تعتم على هذه القضية.

وأضاف: "لم يسمحوا له بعد برؤيته وسيحاولون استجوابه الليلة، وهو في حالة تعب شديد وإرهاق. أرسلت بالفعل طلبا لتأجيل الجلسة حتى يوم غد".

هذا وقد تم نقل فينيك يوم الخميس الماضي من مستشفي في اليونان إلى جهة مجهولة.

وقال المحامي: "إذا لم يكن هذا تدميرا تاما للقوانين، فما هو إذن؟".

وبدورها أعلنت السفارة الروسية في باريس لوكالة "سبوتنيك"، أن طاقم السفارة على اتصال دائم مع ألكسندر فينيك، الذي تم نقله الخميس إلى فرنسا.

واعتقل فينيك في اليونان في تموز/يوليو 2017 بطلب من الولايات المتحدة على ذمة اتهامات متعددة، شملت تبييض 4 مليارات من الدولارات عبر منصة لتداول العملة الافتراضية. كما تتهم فرنسا فينيك كذلك بارتكاب جرائم سيبرانية، بما فيها غسل الأموال.

ورغم أن فرنسا تبدو وأنها الجهة الرسمية للتسليم، طلب وزير العدل كونتانتينوس تسياراس رئيس السجن المودع به فينيك بالتحضير لعملية النقل و"ضمان تسليم الروسي للشرطة الأمريكية ثم إلى روسيا".