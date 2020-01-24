سياسي روسي يكشف سبب انهيار الاتحاد السوفيتي

كشف فلاديمير جيرينوفسكي، رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي، أنه يجد وجود الحزب الواحد في الدولة السوفيتية سببا رئيسيا لزوال هذه الدولة.

وقال جيرينوفسكي عبر موقع "تلغرام" إن "النظام الأحادي الحزب" هو الذي قضى على الاتحاد السوفيتي.

ويظن جيرينوفسكي أنه "لو وافق الشيوعيون على تقسيم الحزب الشيوعي السوفيتي إلى حزبين متنافسين، الحزب المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، لظل الاتحاد السوفيتي قائما إلى الأبد".

وتم إعلان حل اتحاد الجمهوريات السوفيتية بعد أن وقع رؤساء جمهوريات روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا اتفاقية إنهاء وجود الاتحاد السوفيتي في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 1991.