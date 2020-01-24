بوتين يعين عددا من الوزراء السابقين نوابا مساعدين له

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، عن تعيين العديد من الوزراء السابقين نوابا مساعدين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأصدر الكرملين بيانا جاء فيه: "وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قرار تعيين وزير التنمية الاقتصادية السابق مكسيم أوريشكين في منصب مساعد الرئيس الروسي".

وأضاف البيان: "كما وقع بوتين قرار تعيين كل من نائب رئيس الحكومة السابق دميتري كوزاك ووزير الثقافة السابق فلاديمير ميدينسكي، في مناصب مساعدين للرئيس في الإدارة الرئاسية".

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين ميخائيل ميشوستين، رئيسا للوزراء.

وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد قدم استقالة الحكومة بكامل قوامها، وذلك على خلفية المقترحات التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية البرلمانية الفيدرالية والتي شملت إدخال تعديلات هامة على الدستور الروسي.