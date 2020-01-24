زاخاروفا: روسيا تحدثت عن بانديرا كعميل لهتلر قبل نشر "سي آي أي" الوثائق

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، على رفع الاستخبارات الأمريكية، السرية عن الوثائق المتعلقة بستيبان بانديرا، قائلة إن بطل أوكرانيا الحديثة هو عميل هتلر المحترف، النازي، المجرم، وأن موسكو تحدثت عن ذلك مرات قبل نشر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية هذه المواد.

موسكو - سبوتنيك. قالت زاخاروفا عبر "فيسبوك": "بطل أوكرانيا الحديثة هو عميل محترف لهتلر النازي ، المجرم. فكم من مرة قد تحدثنا عن ذلك، قبل نشر هذه المواد، وعدد المرات التي نفى فيها القادة الأوكرانيون ذلك، باستهزاء ووقاحة علنية! ماذا يجب أن يحدث على كوكب الأرض حتى يتوقف الناس عن الاستهزاء بالتاريخ وبذكرى أسلافهم، وبالفطرة السليمة؟".

هذا ورفعت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، في وقت سابق، السرية عن وثائق بشأن ستيبان بانديرا، تحت عنوان "ستيبان بانديرا والدولة الأوكرانية عام 1941"، ساردة بشكل مقتضب، أنشطة القوميين الأوكرانيين والجرائم التي ارتكبوها. وتشير الوثائق إلى أنه خلال الأسابيع الخمسة لوجود "دولة" بانديرا، تم قتل 5 آلاف من الأوكرانيين و15 ألف يهودي وعدة آلاف من البولنديين.

ويعتبر بانديرا زعيم لتنظيم القوميين الأوكرانيين، الذي كان الجناح العسكري لجيش التمرد الأوكراني، المحظور في روسيا.

وأدانت روسيا مرارًا تمجيد النازية في عدد من الدول، كما عارضت بشدة إعادة كتابة التاريخ ومراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية.