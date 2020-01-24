ارتفاع ثقة المواطنين الروس بالرئيس بوتين إلى 58 %

أظهرت نتائج استطلاع، اليوم الجمعة، أن نسبة ثقة المواطنين الروس بالرئيس فلاديمير بوتين تبلغ حالياً، 58 في المئة، وذلك عقب استطلاع أجرته مؤسسة الرأي العام.

موسكو – سبوتنيك. وأوضحت بيانات الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "الرأي العام"، أن معدل الثقة بالرئيس الروسي في الـ12 من كانون الثاني/يناير كان عند نسبة 56 في المئة، وبلغت هذه النسبة 58 في المئة في الـ19 من كانون الثاني/يناير الجاري، بينما بلغت نسبة عدم الثقة برئيس الدولة 36 في المئة.

وأجرت مؤسسة "الرأي العام" الاستطلاع في الفترة 18-19 كانون الثاني/يناير الجاري، وذلك من خلال مقابلات مع مواطنين في أماكن عامة، مشيرة إلى أن نسبة الخطأ لا تتجاوز نسبة 2.5 في المئة.

ويذكر في هذا السياق أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد قدم رسالته الرئاسية السنوية أمام الجمعية الفدرالية الروسية، في 15 كانون الثاني/يناير، مقترحاً من خلالها وإجراء عدد من التعديلات على الدستور الروسي، تضمنت بشكل خاص، توسيع صلاحيات السلطات التشريعية والقضائية، وزيادة دور مجلس الدولة.

ومن ضمن المبادرات المهمة، التي أعلنها الرئيس في مجال تعزيز تدابير الدعم الاجتماعي، زيادة المبلغ المالي المقدم للأمهات ضمن خطة تشجيع النسل، على المولود الأول والثاني، بحيث يصل المبلغ المقدم للأسرة إلى 616 ألف روبل (نحو9.9 ألف دولار) من 466 ألف روبل حالياً (7.5 ألف دولار) وعلى الطفل الثاني مبلغ 617 ألف روبل (نحو 9.95 الف دولار) من 616 ألف روبل (نحو 9.9 ألف دولار) حالياً. وإبقاء هذه المعدلات حتى نهاية عام 2026.