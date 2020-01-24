موسكو تعلق على اعتبار دبلوماسيين روسيين "غير مرغوب بهما" في بلغاريا

أعلنت السفارة الروسية في صوفيا أنه تم تسليم السفير الروسي في بلغاريا مذكرة بشأن اعتبار اثنين من الدبلوماسيين الروس "غير مرغوب بهما"، مشيرة إلى أن موسكو تحتفظ بحق الرد على طرد الدبلوماسيين الروس من بلغاريا.

موسكو - سبوتنيك. وكتبت السفارة على فيسبوك: "تمت دعوة السفير الروسي في بلغاريا إلى وزارة الخارجية البلغارية، حيث تم تسليمه مذكرة حول اعتبار دبلوماسي في السفارة "شخصًا غير مرغوب به" ومذكرة أخرى اعتبرت الممثل التجاري شخصا غير مرغوب به وفقًا للمادة 9، البند 1 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961"، مؤكدة: "لم يقدم أي دليل يؤكد قيام أنشطة لا تتفق مع وضعهما".

وأشير إلى أن الموظفين سيغادران البلد المضيف في التواريخ المحددة في المذكرة.

وأضافت البعثة الدبلوماسية: "يحتفظ الجانب الروسي بحق اتخاذ تدابير ردية. وعلاوة على ذلك، فإننا نعتبر أن قرار السلطات البلغارية بنشر هذه المعلومات على المواقع العامة قبل الإخطار الرسمي للسفارة لا يتماشى مع الروح البناءة التقليدية للعلاقات بين دولتينا".

في وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام البلغاري، أنه بعد تلقي معلومات من وكالة الأمن القومي، قام بإجراءات ما قبل المحاكمة بخصوص اثنين من الدبلوماسيين الروس المشتبه بقيامهما بالتجسس، ولكن نظرا لأنهما يتمتعان بوضع الحصانة الدبلوماسية، تم إغلاق القضية.