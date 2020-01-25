روسيا تدعو 90 بلدا إلى الألعاب العسكرية

أعلن ذلك وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع اللجنة المنظمة للألعاب.

وتستضيف روسيا دورة الألعاب العسكرية الدولية السادسة في الفترة منذ 23 أغسطس/آب حتى 5 سبتمبر/أيلول.

وذكر الوزير شويغو أن قائمة الدول التي وُجهت لها الدعوة تضم أعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وشارك أكثر من 20 ألف شخص يمثلون جيوش 40 بلدا في دورات الألعاب الخمس السابقة.

ويُنتظر أن تحضر 250 فريقا تضم 6000 شخص الألعاب العسكرية الدولية 2020.