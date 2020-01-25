بوتين يعزي أردوغان بضحايا الزلزال: روسيا تشارك آلام الذين فقدوا أقرباءهم

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل برقية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب فيها عن خالص تعازيه بسبب وقوع ضحايا والأضرار الجسيمة الناجمة عن الزلزال الذي وقع فى مقاطعة إيلازيج التركية.

وجاء في نص البرقية: روسيا تشارك ألم وحداد أولئك الذين فقدوا أحبائهم جراء الكارثة، وتأمل الشفاء العاجل لجميع الضحايا.

هذا وأعلنت تركيا، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الزلزال، الذي ضرب البلاد أمس، إلى 20 قتيلا، في حين أصيب 992.

وضرب، مساء أمس الجمعة، زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، وتسبب في حالة من الفزع بين السكان في الازيغ حيث وقع الزلزال في المدينة الواقعة شرقي تركيا، قبل أن تعقبه هزة ارتدادية قوية نسبيا بقوة 5.4 درجات.

وذكرت السلطات المحلية التركية أن المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمال الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.