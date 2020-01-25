اختصاصي أمراض وبائية يشرح أعراض "كورونا"

وقال فلاديمير نيكيفوروف، رئيس قسم الأمراض الوبائية في جامعة الطب التي تحمل اسم الطبيب الروسي بيروغوف، على شبكة التلفزيون الروسي إن المصابين بفيروس كورونا الجديد يظهر عندهم السعال وترتفع درجة الحرارة ويعانون من عسر التنفس، ويظهر الألم في الصدر.

وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى التحاليل المخبرية لتأكيد الإصابة بفيروس كورونا لأن الأعراض المذكورة هي نفس أعراض الالتهاب الرئوي.

وكانت الصين أول بلد يواجه فيروس كورونا الجديد في نهاية عام 2019. وبلغ عدد المصابين في الصين أكثر من 1300 مصاب حتى الآن. وقد توفي 41 منهم.