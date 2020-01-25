نائب روسي: الفيروس الصيني استفزاز أمريكي

ووصف زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، فلاديمير جيرينوفسكي، فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 40 شخصًا في الصين إلى الآن، بأنه استفزازا أمريكيا.

وقال جيرينوفسكي في اجتماع مع الطلاب والمدرسين في معهد الحضارات العالمية "إنه بالفعل يمتد عبر جميع القارات (فيروس كورونا)... يخشى الأمريكيون أنهم لن يكونوا قادرين على تجاوز الصين، أو على الأقل البقاء على قدم المساواة معها"، في إشارة منه إلى الحرب الاقتصادية الأخيرة بين الدولتين.

وشدد على أن مثل هذه الاستفزازات ليست الأولى، مذكرا بأنفلونزا الطيور ولحم البقر البريطاني (بسبب جنون البقر).

وخلص جيرينوفسكي إلى أنه في غضون شهر، سيتوقف كل شيء. معتبرا أن هذا الفيروس استفزازا، وأن أشخاصا يعيش معظمهم في سويسرا أصبحوا من أصحاب المليارات بسبب بيع الأدوية المتعلقة بالفيروس.

وأعلنت الصين عزل ما يزيد على 10 مدن، لمنع تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 26 مواطنا، وأصاب المئات، بينهم حالات في الولايات المتحدة وعدد من بلدان جنوب شرق آسيا وأستراليا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

تشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.