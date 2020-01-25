روسيا تؤكد المعلومات حول اعتراض القوات الأمريكية لدورية روسية في سوريا

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، المعلومات التي تفيد باعتراض القوات الأمريكية قافلة روسية في سوريا منذ 14 شهرا عندما كانت مدينة منبج تحت السيطرة الثلاثية.

وأعلنت الوزارة أن هذه العملية مثال حي على كفاءة قنوات الاتصال العسكرية القائمة بين البلدين في سوريا.

وأضافت أن التصعيد المصطنع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حول عمل الدوريات في سوريا لا يعمل على تعزيز الاستقرار، مشيرة إلى أن ذلك يعرقل عمل العسكريين.

وجاء في بيان لوزراة الدفاع الروسية "طورت اليوم في سوريا، القوات المسلحة الروسية والولايات المتحدة الأمريكية علاقات طبيعية ومهنية، نحن نعرف مكان الوحدات الأمريكية والجانب الأمريكي يعلم مكان عمل القوات الروسية. يتم بسرعة حل المسائل في مناطق النزاع عبر القنوات الحالية".

وتابع البيان "خلال هذه الفترة، كان على جميع الأطراف على الأرض أن تنسق أعمالها باستمرار للقضاء على حالات الصراع. لذلك فإن المسألة التي قدمها الممثلون الأمريكيون هي مثال واضح على فعالية قنوات التفاعل القائمة بين الجيشين في سوريا".

يتبع...