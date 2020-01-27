تجميع الصاروخ الحامل "سويوز-2"... فيديو

يظهر مقطع فيديو منشور على "Twitter" عدة مكونات للصاروخ. يتم العمل على أجزاء جسم الصاروخ، وكذلك محركات "سويوز-2"، في المجمع الفني.

"سويوز-2": هو صاروخ حامل مكون من ثلاث مراحل طوره المركز الصاروخي الفضائي "بروغريس".

В Техническом комплексе идёт сборка пяти ракет ""Союз-2" пусковой кампании этого года pic.twitter.com/G6FnCWzB0k — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) January 27, 2020

في وقت سابق، أعلن روغوزين أنه في عام 2020 ، يتم التخطيط لإطلاق خمسة صواريخ من المحطة الفضائية فوستوشني: في أبريل/نيسان، ومايو/أيار، ويونيو/حزيران، ويوليو/تموز، ونوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام .