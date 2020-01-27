روسيا تختبر نظامين جديدين للكشف عن "كورونا"

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية المشرفة على حماية حقوق المستهلك أو كما تعرف بـ"روسبوتريبنادزور" عن تطوير نظامين جديدين للكشف عن فيروس "كورونا".

صرحت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة، اليوم الاثنين 27 يناير/كانون الثاني، عن تطوير نظامين جديدين للكشف عن "كورونا".

وأضافت: "تجري الهيئة أبحاثا باستخدام النظامين الجديدين، والذي قام بتطويرهما المركز العلمي "فيكتور" التابع للحكومة، حيث تم في المركز تصميمهم وإجراء عدد من الاختبارات باستخدام النظامين".

وتابعت قائلة: "لقد تم إرسالهما لـ15 مؤسسة بحثية في روسيا، حيث يتم إجراء دراسات عليهما".

وكان موظفو مركز نوفوسيبيرسك العلمي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور"، قد عملوا على تطوير لقاحين تجريبيين ضد فيروس كورونا الجديد، وفقا للموقع الرسمي لفرع سيبيريا التابع لأكاديمية العلوم الروسية " في سيبيريا".

يذكر بأن ووهان تقع في مقاطعة هوبي الصينية، موطن ظهور الفيروس القاتل الجديد، وقد فرضت السلطات الصينية حجرا صحيا واسع النطاق بها وبعدة مدن أخرى، خشية تفشي المرض وانتقاله إلى مناطق أخرى.

وأعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد الوفيات إلى 56 شخصا والإصابات إلى 1975 شخصا، بعد يوم من إعلان حالة الطوارئ القصوى في 25 مقاطعة بسبب فيروس كورونا.