بيسكوف: الإجراءات اللازمة لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد في روسيا يتم اتخاذها

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تفشي الفيروس الجديد في روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تهديد بانتشار الفيروس الجديد في روسيا وما إذا كانت هناك خطوات إضافية لمنع تفشيه في البلاد "ليس هناك أدنى شك، في أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة ".

وأعلنت كبيرة الأطباء الصحيين في روسيا، آنا بوبوفا، اليوم الاثنين، أنه تم تحديد أكثر من مائة شخص في روسيا مصابين بأعراض أمراض معدية وزاروا الصين، ولكن في كل الحالات لم يؤكد التشخيص فيروس "كورونا".

إلى ذلك أكد نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ سالاغاي، يوم السبت، عدم تسجيل أي مصابين بالنوع الجديد لفيروس "كورونا"، في أراضي البلاد، مشيرا إلى وجود سبع حالات للإصابة بالسلالة، بينها وفاة، في مناطق صينية على حدود روسيا.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس إلى 81، اليوم الاثنين، ومددت الحكومة الصينية عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وأغلقت المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلبت من الموظفين العمل من المنزل في محاولة للحد من انتشار المرض.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في مؤتمر صحافي عقد أمس، أن الفيروس الجديد يختلف عن الأنواع السابقة، ويخشى من تسارع قدرته على الانتشار بين البشر.