روسيا: توقيف مواطن ياباني حاول الحصول على معلومات عسكرية روسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن أجهزة الأمن الروسية في الشرق الأقصى الروسي، أوقفت مواطنا يابانيا أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية حول القدرات العسكرية الروسية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "قامت أجهزة الأمن الروسية، في 25 كانون الأول/ديسمبر 2019 بتوقيف مواطن ياباني في منطقة الشرق الأقصى الروسي، أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية حول القدرات العسكرية الروسية".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الجانب الروسي "قام بتحذير المواطن الياباني رسمياً بشأن عدم قبول تصرفاته المخالفة للقانون، وإعطائه مهلة 72 ساعة لمغادرة الأراضي الروسية. وفي اليوم التالي قام المواطن الياباني، الذي كان قد وصل البلاد بتأشيرة صحفية، بالمغادرة إلى بلاده".

وتابعت الخارجية: "قامت الخارجية بتوجيه احتجاج رسمي للدبلوماسيين اليابانيين المعتمدين لدى روسيا. تم استدعاء نائب السفير الياباني في موسكو إلى وزارة الخارجية، وتسليمه مذكرة احتجاج على تصرفات المواطن الياباني غير القانونية".