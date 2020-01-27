رئيس مجلس الدوما يدعو لتعزيز التعاون بين موسكو وطهران في ظل عقوبات واشنطن

دعا رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إلى تعزيز التعاون التجاري بين طهران وموسكو، خاصة في ظل العقوبات الأحادية التي تفرضها واشنطن على إيران، مشددا على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.

طهران - سبوتنيك. وقال فولودين في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني علي لاريجاني إن "العلاقات بين إيران وروسيا يجب أن تستمر وتتطور على جميع الأصعدة".

وأضاف فولودين: "بينما تفرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب على بلداننا في انتهاك للقانون التجاري الدولي وتدعو الحلفاء الأوروبيين إلى تعليق تنفيذ الاتفاقيات المتبادلة مع إيران وروسيا، هناك حاجة إلى إيجاد قرارات قانونية لتحقيق التعاون الاقتصادي ودوران الاستثمار بين البلدين وحماية المستثمرين".

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، معتبرا أن الاتفاق لا يمنع ما أسماه "نشاط إيران المزعزع في المنطقة".

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا. وتسعى موسكو من جانبها، لمواجهة النهج الغربي العدائي، من خلال محاولات إعادة العلاقات إلى مجراها الطبيعي.