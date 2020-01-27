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    مطار شيريميتيفو، 5 مايو/ آيار 2019

    لجنة روسية تصوت لصالح العفو عن المواطنة الإسرائيلية يسسخار

    © Sputnik . Pavel Lvov
    روسيا
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    أعلنت نائبة رئيس مفوضية حقوق الإنسان في مقاطعة موسكو، يكاترينا سيمينوفا، أن لجنة العفو رأت أنه من المناسب تطبيق قانون العفو بحق الفتاة الإسرائيلية، نعمة يسسخار، المدانة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.

    كراسنوغورسك. مقاطعة موسكو- سبوتنيك وقالت سيمينوفا، لوكالة "سبوتنيك"، "صوتت اللجنة بالإجماع على هذا القرار".

    نتنياهو
    © REUTERS / Ammar Awad
    نتنياهو يناشد بوتين الإفراج عن المواطنة الإسرائيلية المعتقلة في روسيا
    وفي حديثها للصحفيين عن اعتراف المتهمة بجرمها، قالت: "تم استلام طلب للعفو عنها (يسسخار) اليوم، حيث اعترفت نعمة جزئيا بتهريبها للمخدرات، وعلى أن (الممنوعات) كانت للاستخدام الخاص، ولم يكن هناك نية للتهريب لدى الفتاة، ولا أدنى فكرة بهذا الشأن".

    وكانت محكمة مقاطعة موسكو قد أيدت في منتصف ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 الحكم الذي أصدرته محكمة مدينة "خيمكي"، في 11 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، بسجن المواطنة الإسرائيلية، نعمة يسسخار، لمدة 7.5 سنوات بتهمة تهريب المخدرات وحيازتها، حيث تم اعتقالها في 9 أبريل/ نيسان من هذا العام في منطقة العبور بمطار "شيريميتيفو"، في طريقها من دلهي إلى تل أبيب.

    وعثر على 9.6 غرام من الحشيش في حقيبة الفتاة. واعترفت يسسخار بنقل المادة ، ولكن لأغراض شخصية وبدون قصد التهريب.

    ورفع فريق دفاع يسسخار شكوى ضد الحكم بحقها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبدأ بإعداد طعن للنقض بالحكم واستئنافه لتقديمه إلى محكمة النقض الأولى التابعة للاختصاص القضائي العام.

    وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بطلب إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإصدار عفو عن يسسخار.

    كما طلب الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، من الرئيس بوتين العفو عن الفتاة الإسرائيلية لأسباب إنسانية. وأُطلقت في إسرائيل حملة عامة لإطلاق سراحها.

    انظر أيضا:

    نتنياهو يناشد بوتين الإفراج عن المواطنة الإسرائيلية المعتقلة في روسيا
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    الكلمات الدلالية:
    نتنياهو, روسيا, إسرائيل
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