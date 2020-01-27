لجنة روسية تصوت لصالح العفو عن المواطنة الإسرائيلية يسسخار

وفي حديثها للصحفيين عن اعتراف المتهمة بجرمها، قالت: "تم استلام طلب للعفو عنها (يسسخار) اليوم، حيث اعترفت نعمة جزئيا بتهريبها للمخدرات، وعلى أن (الممنوعات) كانت للاستخدام الخاص، ولم يكن هناك نية للتهريب لدى الفتاة، ولا أدنى فكرة بهذا الشأن".
وكانت محكمة مقاطعة موسكو قد أيدت في منتصف ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 الحكم الذي أصدرته محكمة مدينة "خيمكي"، في 11 نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، بسجن المواطنة الإسرائيلية، نعمة يسسخار، لمدة 7.5 سنوات بتهمة تهريب المخدرات وحيازتها، حيث تم اعتقالها في 9 أبريل/ نيسان من هذا العام في منطقة العبور بمطار "شيريميتيفو"، في طريقها من دلهي إلى تل أبيب.
وعثر على 9.6 غرام من الحشيش في حقيبة الفتاة. واعترفت يسسخار بنقل المادة ، ولكن لأغراض شخصية وبدون قصد التهريب.
ورفع فريق دفاع يسسخار شكوى ضد الحكم بحقها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبدأ بإعداد طعن للنقض بالحكم واستئنافه لتقديمه إلى محكمة النقض الأولى التابعة للاختصاص القضائي العام.
وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بطلب إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإصدار عفو عن يسسخار.
كما طلب الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، من الرئيس بوتين العفو عن الفتاة الإسرائيلية لأسباب إنسانية. وأُطلقت في إسرائيل حملة عامة لإطلاق سراحها.
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