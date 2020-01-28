الصحة العالمية تدرج مختبرات روسية ضمن المختبرات التي تعمل على دراسة ومكافحة فيروس كورونا

أدرجت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، مختبرات روسية رسمية تابعة للهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ("روسبوتريبنادزور")، رسميا ضمن المختبرات التي تعمل على دراسة ومكافحة فيروس كورونا الجديد.

وقالت المنظمة في بيان: "منظمة الصحة العالمية تدرج رسميا مختبرات الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ("روسبوتريبنادزور")،... التي طورت نظامين حديثين لتشخيص فيروس كورونا جديد، في سجل المختبرات الأوروبية التي تساعد منظمة الصحة العالمية في تشخيص هذا المرض".

يتبع...