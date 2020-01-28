نهضة خارقة للزراعة في روسيا

حقق الإنتاج الزراعي في روسيا "نهضة خارقة" في الفترة الأخيرة، وفقا لصحيفة ألمانية.

وحقق القطاع الزراعي في روسيا إنجازا كبيرا بفضل الدعم الحكومي بعد أن وضعت روسيا قيودا على استيراد المنتجات الزراعية من أوروبا، كما أشارت إلى ذلك صحيفة "دير تاغيسشبيغيل". فمثلا، أصبحت روسيا تسد حاجتها إلى لحوم الدواجن بإنتاجها محليًا. كما أنها توقفت عن استيراد لحم الخنزير.

وفي مجال إنتاج الحبوب، أصبحت روسيا الدولة الأولى بين الدول المنتجة والمصدّرة للقمح بعد أن كانت تستورد القمح في بداية الألفية الثالثة.

وتواصل روسيا جهودها المبذولة لتطوير القطاع الزراعي. وذكرت الصحيفة أن سيرغي ليفين، نائب وزير الزراعة، دعا إلى ضرورة تطوير البنى التحتية وتفعيل الإنتاج الزراعي.