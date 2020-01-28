الرئيس الأوكراني "يتعدى كل حدود الوقاحة"

شجب مسؤول برلماني روسي ما قاله الرئيس الأوكراني عن الحرب العالمية الثانية.

وجاء في تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أثناء قيامه بزيارة إلى بولندا أن الاتحاد السوفيتي هو الذي بدأ الحرب العالمية الثانية.

وعلق أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة الإعلام في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، على مزاعم زيلينسكي، فقال في تغريدة على موقع "تويتر"، إن زيلينسكي تعدى "كل حدود الوقاحة".

واعتبر المسؤول البرلماني الروسي أن الرئيس الأوكراني أراد بذلك أن يُرضي بولندا التي بدأ قادتها يرددون معزوفة مسؤولية الاتحاد السوفيتي عن بدء الحرب العالمية الثانية.

Желая угодить Варшаве, Зеленский приписал нашей стране часть ответственности за запущенный нацистами маховик Холокоста. Этим он пересёк все мыслимые и немыслимые границы подлости. Горел желанием ответить на чествование России в Иерусалиме? Так далеко не заходили даже в Польше. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 28, 2020

​