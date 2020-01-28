روسيا تؤكد عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بعدوى فيروس "كورونا" الجديد في روسيا، وفقا لأحدث البيانات.

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للهيئة في بيان: "خلال فترة الرصد، تم التعرف على 103 مرضى يحملون علامات إصابات التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة. وقد تم الحصول أثناء عملية الفحص على النتائج التالية: 13 مريضاً مصابون بعدوى الجهاز التنفسي".

وتابع البيان: "أن 13 مريضا مصابون بالإنفلونزا أي، تسعة بإنفلونزا بي، ثلاثة بنظير الإنفلونزا، وفي حالتين عدوى فيروس كورونا الموسمية، في ستة حالات عدوى مختلطة. ولم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد".

وكانت السفارة الروسية في الصين قد أعلنت ، اليوم الثلاثاء، أنها تبحث مع السلطات المحلية إمكانية إجلاء مواطنين روس من إقليم ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا القاتل، مشيرة إلى أن بكين تفضل حتى الآن عدم مغادرة أي شخص الإقليم.

وأعلن عدد من شركات الطيران الروسية، أمس الاثنين، تعليق رحلاتها إلى الصين بسبب انتشار الفيروس القاتل.

ووفقا لآخر الإحصاءات فقد أعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل وصل في جميع أنحاء البلاد إلى 4515، وقد قتل منهم 106، وتمت معالجة 60 مصاباً بالفيروس بشكل كامل، وقد تعافوا تماماً.

وقد اتخذت السلطات الصينية العديد من التدابير، إلا أن الفيروس يواصل الانتشار في البلاد.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".