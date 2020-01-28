روسيا ثابتة على موقفها بشأن "صفقة القرن" وتدعو لحوار فلسطيني إسرائيلي

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، أن الموقف الروسي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لم يتغير وأن روسيا تدعم حل الدولتين.

موسكو- سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين، معلقا على مبادرة الرئيس الأمريكي لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي المعروفة بـ"صفقة القرن": "علينا أن ننتظر إعلان تفاصيل الصفقة ونحن مع حل الدولتين، كما أن الموقف الروسي بشأن هذه القضية لم يتغير".

وأضاف بوغدانوف، قائلا: "نحن دائما ندعو للحوار المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين هم أصحاب القرار".

وردا على سؤال حول صحة الأخبار بأن واشنطن لم تتشاور مع موسكو، قال بوغدانوف: "هذا صحيح، واشنطن لم تتشاور مع موسكو بشأن صفقة القرن وهم لم يتشاوروا حتى مع القيادة الفلسطينية".

وينظر الكثير من العرب لخطة السلام الأمريكية بعين الشك، إذ يتوقعون أنها ستكون متحيزة لصالح إسرائيل. وقال الفريق الأمريكي إن الخطة ستتطلب تقديم إسرائيل لتنازلات.