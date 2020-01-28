روسيا تبدأ تصدير مروحية جديدة

صنعت روسيا مروحية جديدة يمكنها أن تضطلع بمهام عديدة.

وأطلِق على المروحية الروسية الجديدة التي أبصرت النور في الفترة الأخيرة اسم "مي-38تي".

ورغم أن مروحية "مي-38تي" خرجت إلى حيز الوجود منذ عهد قريب، إلا أنها سرعان ما استأثرت باهتمام العالم، حتى إن إحدى دول العالم وقعت عقدا لشرائها مع روسيا.

وأخبر الكسندر ميخييف، المدير العام لشركة تصدير الأسلحة الروسية (روس أوبورون أكسبورت)، الصحفيين أن مصدِّر المنتجات العسكرية الروسية نجح بإدخال أحدث منتجات صناعة طائرات الهليكوبتر الروسية إلى سوق العالم في أسرع وقت.

وذكر المدير العام لشركة تصدير الأسلحة الروسية أن الشركة تبحث طلبات أخرى تلقتها من "الشركاء الأجانب" للحصول على مروحيات "مي-38تي".