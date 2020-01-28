لافروف: لن يكون هناك أي رحمة للإرهابيين في إدلب

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن بلاده لن تتهاون مع الإرهابيين في إدلب.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير الروسي خلال لقائه بنظيرته السودانية الجنوبية، اليوم الثلاثاء: "يحتاج المقاتلون من الجماعات المسلحة إلى التوقف عن الاتصال بالإرهابيين بأي شكل من الأشكال، ويجب أن يستسلم الإرهابيون، لأنه لا يمكن أن يكون هناك رحمة معهم".

ونوه لافروف إلى أنه "في جميع اتفاقات وقف إطلاق النار، تم إنشاء ممرات إنسانية خصيصا للمدنيين، لمغادرة هذه المنطقة، لكن يواصل الإرهابيون ضرب هذه الممرات الإنسانية، ويمنعون المدنيين من الخروج، ويحاولون الاحتفاظ بها كدروع بشرية.

وأعلن لافروف، أن روسيا وتركيا اتفقتا على وضع إجراءات عمل واضحة لفصل المعارضة المسلحة عن الإرهابيين في سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن الجانبين الروسي والتركي اتفقا على تفعيل نظام "وقف الأعمال القتالية" اعتبارًا من الساعة 14:00 في 9 يناير 2020، في منطقة إدلب.