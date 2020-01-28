جنوب السودان يتطلع إلى رفع مستوى العلاقات مع روسيا وتعزيز التعاون

دعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان، أوت دينق أشول، اليوم الثلاثاء، إلى رفع مستوى العلاقات بين روسيا وجمهورية جنوب السودان وتعزيز التعاون على مختلف الصعد.

موسكو- سبوتنيك وقالت أشول، في مستهل اللقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في موسكو، "اسمحوا لي أن أقدم أيضا شكر وامتنان رئيسنا في جنوب السودان للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وللشعب الروسي للدعم المستمر، الذي يُقدم لحكومتنا وشعبنا. بالإضافة إلى ذلك نحن نواصل تبادل الدعم في إطار عمل المنظمات الدولية، بما في ذلك ضمن إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان. جنوب السودان كان يصوت لصالح الكثير من المبادرات، التي قدمتها روسيا في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2019".

ودعت لرفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى "أعلى مستوى ممكن" وتعزيز التعاون الاقتصادي، وكذلك التعاون في عدة مجالات أخرى.

يذكر أن روسيا الاتحادية أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية جنوب السودان، حيث تم توقيع وثيقة الإعلان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان عام 2011.

وأشارت موسكو إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وجنوب السودان، مبنية على أسس الاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة ووحدة أراضي الدولتين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.