أمريكا تصنع صاروخا من الألومنيوم الروسي

وبات معلوما أن مصنع "يوجني" الأوكراني تعاقد على شراء نحو 88.7 طنّ من الألومنيوم من شركة "ألفا ميتال" الروسية.

ولم يتم إعلان الغرض الذي طلب المصنع الأوكراني الألومنيوم الروسي من أجله، ولكن عقدا مماثلا تم توقيعه في العام الماضي أوضح أن الألومنيوم الروسي مطلوب لصنع مرحلة من صاروخ "أنتارس" الأمريكي.

ويستخدم هذا الصاروخ لإطلاق أقمار صناعية وإيصالها إلى مواقعها المدارية الخاصة بها.

ومن الجدير ذكره أنه يتم تجهيز هذه الصواريخ الأمريكية بمحركات "إر دي-181" الروسية.