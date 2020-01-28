الكرملين: روسيا لن تعلق على "صفقة القرن" قبل التعرف على جوهرها

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تعلق على "صفقة القرن" الأمريكية قبل التعرف على محتواها أولا.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين: "لا يمكننا قول أي شيء حتى نتعرف على المحتوى".

ويعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش، خطته للسلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أن العديد من الدول العربية وافقت على هذه الخطة، وأن الجانب الفلسطيني سيطلع عليها.

وينظر الكثير من العرب لخطة السلام الأمريكية بعين الشك، إذ يتوقعون أنها ستكون متحيزة لصالح إسرائيل. وقال الفريق الأمريكي إن الخطة ستتطلب تقديم إسرائيل لتنازلات.