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09:00 GMT29 يناير/ كانون الثاني 2020
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    معرض أندريه ستينين للتصوير الصحفي المحترف
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    مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي تعلن عن لجنة التحكيم لعام 2020

    روسيا
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    أعلنت مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي عن أعضاء لجنة التحكيم الأممية. وتضم هذه اللجنة عدداً من أبرز المصورين ورؤساء تحرير المطبوعات العالمية، ووكالات التصوير والأنباء.

    وتضم لجنة المسابقة التي تقام للمرة السادسة على التوالي هذا العام كلا من المصور الفرنسي جيروم سيسيني - وهو عضو في فريق من المتخصصين في وكالة "ماغنوم فوتو" العالمية الرائدة، بالإضافة إلى كلوي كولمان، مصور في قسم الأخبار الدولية بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، دميتري بيك مدير التصوير في مجلة "بولكا" (فرنسا)؛ هاريش تياجي (الهند) وسيرجي إيلينيتسكي (روسيا) مصوران في وكالة الصحافة الأوروبية EPA، موتسوكو أوتا رئيس مشروع IMA المفاهيمي (اليابان) والذي يملك معرضا للصور ومحلا لبيع الكتب ومقهى في طوكيو، والمصور الإيطالي دافيد مونتيليوني الموظف في أشهر مجلة علمية في "ناشيونال جيوغرافيك".

    جيروم سيسيني (وكالة ماغنوم - فرنسا): "إنه لشرف عظيم لي أن أنضم إلى لجنة تحكيم مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي. وبصفتي عضوًا في لجنة التحكيم،

    مسابقة أندريه ستينين
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    سوف أتمكن من معرفة المزيد من المصورين الشباب. فإن فرصة التعرف على الاتجاهات الحديثة في عالم التصوير الفوتوغرافي ملهمة، لكنني بصفتي عضوًا في لجنة التحكيم، سوف أتحمل أيضًا مسؤولية كبيرة نظرا للعديد من الأعمال التي يجب من خلالها اختيار الأفضل".

    كلوي كولمان (محرر التصوير بقسم الأخبار الدولية في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية): "بصفتي محرر التصوير في وسيلة إعلامية دولية، أحاول باستمرار العمل مع المصورين الشباب في جميع أنحاء العالم. فالتواصل مع جمهور متخصص يجب أن يكون مستمرا ولا يتوقف مرة واحدة وإلى الأبد. وتتضمن واجبات المحرر إجراء دورات تعليمية، بالإضافة إلى المشاركة في لجنة تحكيم مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي وكل هذا لدعم المواهب الشابة في مجال التصوير الاحترافي".

    دميتري بيك (مدير التصوير في مجلة بولكا-فرنسا): "يسرني أن أشارك في لجنة التحكيم مسابقة أندريه ستينين. لطالما كانت روسيا وأقرب جيرانها واحدة من أكثر المناطق إثارة للاهتمام بالنسبة لي. هذه الدول تبهرني. بالنسبة لي، تمثل المشاركة في لجنة التحكيم فرصة عظيمة لمعرفة المزيد عن المصورين الروس المعاصرين غير المعروفين في الخارج. إنني أتطلع إلى مقابلة المصورين الشباب والتعرف على المصورين الموهوبين من جميع أنحاء العالم".

    موتسوكو أوتا (رئيس مشروع IMA - اليابان): "قررت المشاركة بمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، لأنني مهتم جدا بثقافة التصوير الفوتوغرافي الروسي، والتي تختلف بالطبع عن ثقافة التصوير باليابان. بالإضافة إلى ذلك، الأحداث في روسيا دائما تثير اهتمامًا كبيرًا في العالم".

    هاريش تياجي (كبير مصوري وكالة الأنباء الأوروبية برس (EPA) - الهند): "بالنسبة لي تعد المشاركة بمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي مهمة للغاية من

    معارضو الرئيس محمد مرسي في ميدان التحرير، عام 2013
    © Sputnik . Andrey Stenin
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    حيث أنها تعطي للمبتدئين المصورين فرصة لتقييم أعمالهم في جميع أنحاء العالم، ودراسة هذه الأعمال واختيار الأفضل منها. إن الانضمام إلى اللجنة التحكيم هو مسؤولية كبيرة ومن المهم مناقشة الأعمال والدفاع عن وجهة النظر مع مراعاة قواعد المنافسة وعدم نسيان الأخلاقيات المهنية".

    سيرجي إيلنيتسكي (مصور في وكالة الأنباء الأوروبية - روسيا): "لقد وافقت دون تردد على الدعوة لأصبح أحد أعضاء لجنة التحكيم في هذه المسابقة ليس فقط بسبب احترام ذكرى زميلي أندريه ستينين، ولكن بسبب فرصة المشاركة بمسابقة تحمل هذه الأهداف والأفكار القائمة على المنافسة العادلة. غالبًا ما تكون صورة المصورين الصحفيين الشباب مثالية وساذجة، والمؤلفون موهوبون مليئون بالطاقة ولا يخشون المجازفة من أجل هدف معين. وبصفتي عضوًا في لجنة التحكيم من المهم بالنسبة لي أن أميز هذه السذاجة والموهبة في الأعمال المقدمة. وبرأيي، فإن الشيء الرئيسي هو أن المنافسة في المسابقة تتيح الفرصة للمؤلفين لعرض أعمالهم على آلاف الأشخاص وهذا مهم للغاية لأن الشخص الوحيد الذي يمكنه التأثير على التصوير هو شخص وبالتالي سيكون عليه مسؤولية أكبر أمام العالم الذي يحيطه ومن هنا ينطلق التغيير".

    دافيد مونتيليوني (المصور الإيطالي والباحث في ناشيونال جيوغرافيك): "يكمن اهتمامي كمصور محترف في ابتكار الصور وسرد قصص بمساعدة هذه الصور، بالإضافة إلى البحث عن أسماء جديدة في مهنتي. أنا مواطن إيطالي كرس معظم حياته المهنية للعمل في روسيا والاتحاد السوفيتي السابق فخور بالمشاركة في مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي لهذا العام".

    في عام 2020 سيتنافس المتقدمون للحصول على جوائز من أربع فئات وهي عن "أبرز الأخبار" و"أخبار رياضية" و"أخبار الكون"، و"البورتريه". في جميع الترشيحات، سيتمكن المشاركون من تقديم عمل واحد في فئتين، "صورة واحدة" أو سلسلة.

    وسيستمر قبول الأعمال لمسابقة 2020 حتى 29 فبراير/شباط على موقع stenincontest.ru بالروسية والإنجليزية والصينية.

    صندوق جوائز المسابقة لعام 2020 يبلغ 125000 للمرتبة الأولى و 100000 للمرتبة الثانية و 75000 للمرتبة الثالثة. أما الحائز على الجائزة الأكبر في مسابقة ستينين سيحصل على 700000 روبل. لا تقل أهمية أن تكون فرصة للمصورين الصحفيين الشباب لإظهار أعمالهم في أماكن روسية ودولية - فقد أصبحت جولة المعرض للفائزين في المسابقة جزءًا لا يتجزأ منها وتضم عشرات المدن في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط.

    في عام 2019 الشركاء الإعلاميون العامون للمسابقة هم: الموقع الاخباري والاعلامي Vesti.Ru، قناة الحكومة الوطنية

    .«Rossiya-K» تقدمت المؤسسات الإعلامية الدولية باعتبارها جهات شريكة لمسابقة ستينين الدولية وهي: وكالة الأنباء وإذاعة سبوتنيك ووكالة الأنباء Askanews والمؤسسة الإعلامية القابضة Independent Media ووكالة الأنباء Notimex ووكالة الأنباء ANA وقناة وموقع RT و Shanghai United Media Group SUMG والموقع الالكتروني لصحيفة China Daily ووالبوابة الالكترونية The Paper وشبكة الإعلام Al Mayadeen، وكالة الانباء News 1، والموقع الاعلامي DBW والموقع الاعلامي  Brasil247.  في حين تقدم الوكالات الإعلامية الدعم للمسابقة باعتبارها شريكة ضمن مجالات محددة وهي: موقع Russian Photo وموقع Photo-study.ru ومدرسة الفنون البصرية وأكاديمية التصوير والموقع الإعلامي YOung JOurnalists، مجلة National Geographic Russia، مجلة Fotoargenta وندى نيو دلهي للتصوير الفوتوغرافي، مجلة Enfoque Visual ومجلة LF Magazine ومنصة المهرجان الدولي PhotON.

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