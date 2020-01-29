الكرملين ينشر مقاطع فيديو أرشيفية لبوتين

نشر الكرملين على موقعه الرسمي سلسلة جديدة من الصور ومقاطع الفيديو المؤرشفة للرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه منصب الرئاسة في المرة الأولى.

وتظهر لقطات الفيديو فلاديمير بوتين في فترة ما بين 2010 و2014 أثناء توليه منصب رئيس وزراء روسيا.

ومن بين المواد المنشورة تسجيل من حفل موسيقي خيري في سان بطرسبورغ في عام 2010، وفي ذلك الوقت غنى رئيس الوزراء فلاديمير بوتين أغنية "بلوبيري هيل".

ويُظهر مقطع آخر إطعام بوتين لصغار الظبي خلال زيارته للحديقة الوطنية في جزيرة الإيلك عام 2010.

وتم تصوير الفيديو الثالث عام 2013، عندما دعا بوتين ملكة هولندا بياتريكس لزيارة البلاد، كما تم افتتاح سنة التبادل والتعاون بين البلدين، ويظهر في الفيديو كيف يشكر بوتين قائد الجوقة الهولندية.

يذكر أن الجزء الأول من المقاطع الأرشيفية نشر في 30 ديسمبر/كانون الأول 2019، وفيها مشاهد من أحداث السنوات الخمس الأولى لتولي بوتين الرئاسة، أما الجزء الثاني، الذي يعكس أحداث 2005-2009، تم نشره في 13 يناير/كانون الثاني عام 2020.