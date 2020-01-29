الكرملين: بوتين يعقد اجتماعا لبحث إجراءات الوقاية من فيروس "كورونا"

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين سيجري اليوم اجتماعاً حول الوقاية من فيروس "كورونا ".

وقال بيسكوف للصحفيين: "قريباً جداً سيعقد الرئيس اجتماعا مع نائبة رئيس الوزراء الروسي لشؤون السياسة الاجتماعية تاتيانا غوليكوفا، ووزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، ورئيسة الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، آنا بوبوفا. سيبلغون الرئيس عن إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وما التدابير التي يتم اتخاذها.. الحكومة تعمل بنشاط وفي هذه الحالة الحديث يدور عن تقديم تقرير لرئيس دولة".

وحذر علماء من أنه ربما يكون من المستحيل احتواء انتشار فيروس كورونا داخل حدود الصين، بحسب وسائل إعلام صينية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت السُلطات الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد)، وأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في البلاد بلغ 5974 حالة، من بينهم 132 حالة وفاة.